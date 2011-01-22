В Чернигове уже готовятся к 20-летию независимости

В Чернигове создан общественный организационный комитет по подготовке к празднованию 20-й годовщины независимости Украины.

Как передает УНИАН, в состав оргкомитета вошли представители оппозиционных сил национально-патриотического направления – УНП, Народного руха Украины, ВО «Свобода», ВО «Батькивщина», партии «Реформы и порядок», КУН и других. На первое свое заседание общественные деятели собрались в помещении областного общества «Просвита» имени Т.Г.Шевченко.

Председатель областной организации УНП Владимир Ступак заметил, что 20-ю годовщину независимости Украины будут отмечать широко на государственном уровне, но общественность, в первую очередь оппозиционные политические партии и общественные организации, должны влиять на этот процесс. По его мнению, празднование юбилейной даты независимости Украины должно сопровождаться проведением массовых мероприятий – выставок, презентаций, научно-практических конференций, круглых столов, встреч и пр.

«Различные мероприятия мы можем предложить власти, а некоторые из них провести на общественных началах», - сказал Ступак. Он также подчеркнул, что общественный оргкомитет празднования годовщины независимости Украины будет выполнять еще и контролирующую функцию, «чтобы власть проводила украинские мероприятия», поскольку сегодня в стране наблюдается сокращение демократических свобод, усиление иностранной зависимости, многочисленны случаи нарушения прав человека.

«Мы стремимся объединить лидеров Черниговской области, которые готовы работать вместе, поскольку объединительной инициативы сейчас недостаточно», - добавил Ступак.

Председатель областного общества «Просвита» Василий Чепурный отметил, что общественный комитет не будет мешать власти своей деятельностью. «Мы должны запланировать свои мероприятия. Если они совпадут с мероприятиями власти – хорошо, а нет – нет никакой проблемы», - подчеркнул он.

Организаторы общественного комитета задекларировали его открытость – с собственными предложениями по празднованию 20-й годовщины независимости Украины могут обращаться все желающие. Комитет должен утвердить план мероприятий и передать соответствующие предложения органам власти, а отдельные мероприятия провести самостоятельно.

На первом общественном оргкомитете избраны его координаторы. Ими стали Ступак и Чепурный. Следующее заседание оргкомитета должно состояться в начале февраля.