Во Львове соединят Шевченко и Бандеру: празднуют День Соборности

Во Львове отмечают День Соборности Украины.

Как передает УНИАН, 21 января во Львовском национальном академическом театре оперы и балета им. С. Крушельницкой состоялась торжественная академия по случаю Дня Соборности и 92-й годовщины провозглашения Акта воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. В торжественной академии приняли участие глава Львовской ОДА Михаил Цимбалюк, председатель Львовского областного совета Олег Панькевич и городской голова Львова Андрей Садовый.

«22 января 1919 года в Киеве на Софийской площади состоялось объединенье Украины. Впервые, несмотря на границы существующих тогда империй, Украинское государство объявило о Соборности. Акт Воссоединения был ярким проявлением стремления украинцев к объединению, национальному единству, независимости. Этот день является важной страницей истории для всех украинцев. Именно общественное, духовное и территориальное единство Украины является важнейшим условием для процветания нашего государства», – отметил в своем выступлении Цимбалюк.

В свою очередь Панькевич подчеркнул, что события 22 января 1919 года должны научить украинцев побеждать в единенье, объединиться вокруг национальной идеи и бороться с врагами.

Сегодня, 22 января, во Львове при участии руководства города и области состоится церемония возложения цветов к памятнику Михаилу Грушевскому, к Мемориалу воинам Украинской Галицкой Армии и к могиле Президента Национального Совета ЗУНР Евгения Петрушевича на Лычаковском кладбище, к Мемориалу Украинским Сечевым Стрелкам на Яновском кладбище.

Также во Львове будет организована живая цепь от памятника Степану Бандере до памятника Тарасу Шевченко.

В то же время руководство Львовской областной организации ВО «Свобода» будет отмечать День Соборности в Киеве.

Как сообщил руководитель пресс-службы Львовского областного совета Владимир Телюк, председатель Львовского облсовета Олег Панькевич и депутаты-«свободовцы» Олег Тягнибок, Ирина Фарион, Юрий Михальчишин выехали в Киев, чтобы на Софийской площади столицы отметить День Соборности.

Как сообщил председатель ЛОО ВО «Батькивщина» Роман Илык, в Киев из Львова и районов области выехали 300 представителей «Батькивщины».

По сообщению руководителя Львовской организации ВГО «Идея нации» Остапа Стахива, участие в акции на Софийской площади будут принимать 50 представителей этой организации.