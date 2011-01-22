Березовский видит в Януковиче Путина

Бизнесмен Борис Березовский заявил, что президент Виктор Янукович «такой же бандит, как и Путин».

По его словам, отношения Украины с Западом «не могли не ухудшиться после прихода к власти Януковича», передает «Украинская правда».

«Он абсолютно такой же бандит, как и Путин. Они близнецы-братья. Но бандиты - они же не всегда могут договориться между собой. Наоборот - они всегда находятся между собой в разборках», - заявил Березовский.

«Конечно, Янукович не европеец. Но он понимает, что ему эту роль играть необходимо, чтобы защититься от Путина. И эта игра может длиться долго», - считает бизнесмен.

По его словам, то, что европейськие политики предоставили политическое убежище экс-министру экономики Богдану Данилишину политическое убежище - это «сигнал».

«Они по простоте душевной считают, что такие сигналы в состоянии убедить в чем-то Януковича. Абсолютно зажравшийся тупой Запад считает, что такими действиями он сподвигнет Януковича не разрушать те основы демократии, которые были заложены Ющенко», - отметил Березовский.

По его словами, «Украина переживает сложные времена, тем более с учетом политических репрессий».

«Взять хотя бы кампанию против Юлии Тимошенко, которая, я считаю, сама создала вот эту ситуацию, в которой живет Украина. Своими амбициями быть королевой, а вовсе не заботой об украинском народе. Она сейчас сама пожинает плоды своих амбиций», - сказал бизнесмен.

«Но жизнь продолжается. Я не считаю это трагедией. Украина навсегда сменила вектор развития и будет ориентироваться на Европу, а не на Россию. И никакой Янукович развернуть Украину вспять не сможет», - считает Березовский

Кроме того, он отметил: «То, что Янукович не бросился в объятия России — это хорошо. За ним стоят мощные финансово-промышленные группы со своими интересами, далекими от российских».

«Они хотят быть легитимными на Западе, не хотят, чтоб их вносили в черные списки. И Янукович сам не хочет. Мои прогнозы по нему не оправдались в том смысле, что я не ожидал, что ему важно ездить по миру, а не жить в изоляции в золотой клетке», - сказал бизнесмен.