Порошенко и Мартынюк пришли на акцию Яценюка

На акцию на Контрактовой площади пришел глава совета НБУ Петр Порошенко и лидер фракции НУНС Николай Мартыненко.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Также в этой акции принимают участие лидер «Фронта змин» Арсений Яценюк, лидер партии «Собор» Анатолий Матвиенко, лидер партии «За Украину» Вячеслав Кириленко.

В акции принимают участие не более 1 тысячи митингующих. Они держат флаги «Фронта змин» и «За Украину».

Как известно, акцию на Контрактовой площади по случаю Дня Соборности организовывал «Фронт змин».

Ранее партии «Фронт змин», «Гражданская позиция», Европейская партия и «Собор» начали переговоры об объединении.