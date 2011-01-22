Тигипко хочет исправить Налоговый кодекс в мае

Вице-премьер-министр – министр социальной политики Сергей Тигипко считает целесообразным вносить изменения в Налоговый кодека в мае – по итогам первого квартала.

Об этом он заявил в пятницу в эфире ток-шоу «Большая политика» на телеканале «Интер», передает УНИАН.

«Я думаю, это было бы разумно - в мае. После отчетного периода (первый квартал – ред.) надо месяц доработать предложения… В мае, когда мы почувствуем и уже увидим проблематику, мы можем получить очень неплохой вариант» - сказал Тигипко.

Напомним, 2 декабря парламент принял в новой редакции Налоговый кодекс с учетом предложений главы государства Виктора Янукович. 3 декабря Янукович подписал кодекс.