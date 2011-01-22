Для построения независимого государства нужно единство - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что единство и согласие в обществе помогут украинцам построить независимое государство.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом Азаров сказал в приветствии к гражданам по случаю Дня Соборности Украины.

«Именно 22 января 92 года назад произошло знаменательное историческое событие – в г. Киеве на Софийской площади был провозглашен Акт Воссоединения украинских земель, который стал великим посланием потомков нам, нынешним украинцам, и нашим потомкам», - отметил Азаров.

По его мнению, этот государственный праздник символизирует единство этнических украинских земель, и в этом единстве и заключается сила нашего государства.

«За годы независимости мы пережили многих испытаний, однако смогли сохранить унитарность и целостность Украины, создать чрезвычайно мощный ресурс консолидации, который предоставляет нам возможность двигаться вперед. Единство и согласие помогут нам построить независимую Украину. Совместные усилия граждан Украины будут содействовать ее гармоничному развитию и повышению авторитета на международной арене», - убежден Азаров.

Он пожелал украинцам доброго здоровья, мудрости, благосостояния, мира и согласия во имя процветания нашей Отчизны.