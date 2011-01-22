КРУ предлагало МВФ и ЕБРР провести аудит правительства Тимошенко

Председатель Государственной финансовой инспекции Украины (бывшего Контрольно-ревизионного управления) Петр Андреев заверяет, что возглавляемое им ведомство обращалось в Международный валютный фонд и Европейский банк реконструкции и развития с просьбой провести аудит использования средств предыдущей властью, чтобы избежать обвинений в политических преследованиях оппозиции.

Об этом Андреев заявил в пятницу в эфире ток-шоу Савика Шустера, передает УНИАН.

«Мы понимали, что рано или поздно будут какие-либо обвинения в заангажированности. Мы обратились в Международный валютный фонд, в ЕБРР с тем, что ваши финансовые учреждения выделяли финансовые ресурсы на Украину, на рефинансирование, на рекапитализацию банков, пожалуйста, дайте своих экспертов, чтобы они вместе с нашими сотрудниками посмотрели и определили, каким образом правительство использовало этот ресурс», - сказал он.

При этом, по словам Андреева, эти организации отказались провести аудит, ссылаясь на то, что они работают с органами власти, но не имеют полномочий на проведение контрольных мероприятий.

Андреев также сообщил, что аналогичное обращение было направлено и в финансовую инспекцию Франции, но она также отказались.

Андреев добавил, что в пятницу, 21 января, имел встречу с представителями иностранных дипломатических миссий.

«Дискуссия была достаточно интересная. Поскольку я понимаю, что в условиях такого плюрализма мыслей очень трудно найти, где золотая середина», - сказал он.

Председатель Госфининспекции отметил, что представители посольств пытались выяснить ситуацию и разобраться в том, являются ли результаты проверок деятельности предыдущей власти выполнением чьего-то политического заказа, или реальными фактами.

«Мы пытались донести свою позицию», - сказал он.