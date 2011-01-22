Лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Днем Соборности и призвал всех граждан отпраздновать сегодня вместе этот большой праздник Украины.

«День Соборности — это не акт гражданского неповиновения. Это совместное празднование объединения людей, живущих в разных частях нашего государства. Этот праздник объединения Западной и Восточной Украины. Это праздник, который дает надежду на то, что народ Украины станет сильным, потому что будет единым», — передает заявление Тимошенко «Зеркало недели. Украина».

Лидер партии «Батькивщина» напомнила, что празднование будет проходить на том историческом месте, где был оглашен Акт воссоединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики.

«Двадцать лет Независимости Украины зарождались именно 22 января 1919 года, когда был принят Акт воссоединения, и 22 января 1918 года, когда был оглашен четвертый Универсал Центральной Рады о Независимости Украины. Тогда произошло то, о чем мечтали миллионы украинцев, за что они боролись и отдавали свою жизнь», — подчеркнула она.

«Мы сильны своим разнообразием. В Донецке и Львове, Симферополе и Чернигове, Чернивцах и Сумах хотят жить в богатой европейской стране, где у каждого гарантированы социальные и политические права. Людям всех национальностей, которые являются гражданами Украины, присущи одинаковые жизненные устремления, ибо мы все любим Украину, стремимся жить в мире и согласии. Хотим в изобилии воспитывать своих детей. День Соборности должен засвидетельствовать наше единство», — убеждена Тимошенко.