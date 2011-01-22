Представители власти возложили цветы Шевченко и Грушевскому

Президент Украины Виктор Янукович, премьер-министр Николай Азаров и члены Кабинета министров Украины по случаю Дня Соборности Украины возложили цветы к памятникам Шевченко и Грушевскому в Киеве.

В церемонии также приняли участие вице-премьеры Борис Колесников, Сергей Тигипко, заместитель главы администрации президента Анна Герман, глава СБУ Валерий Хорошковский, министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко, глава Минобразования Дмитрий Табачник, глава МИД Константин Грищенко, секретарь СНБО Раиса Богатырева, генеральный прокурор Виктор Пшонка, глава МВД Анатолий Могилев, а также глава Киевской горадминистрации Александр Попов, первый президент Украины Леонид Кравчук, передает «Зеркало недели. Украина».

У Красного корпуса университета Шевченко и памятника Грушевскому собралось более 1,5 тысяч человек с национальными флагами в руках. По информации издания все они привезены на «митинг» в организованном порядке.

Парк Шевченко оцеплен сотрудниками правоохранительных органов.

После возложения цветов к памятнику Шевченко, чиновники прошли к памятнику Грушевскому.