БЮТ: ГАИ не дают людям попасть в Киев

Сотрудники Госавтоинспекции создают препятствия людям, которые хотят попасть в Киев на празднование Дня Соборности Украины.

Об этом заявил народный депутат от фракции «БЮТ-Батькивщина» Виктор Олийнык, передает УНИАН.

По его словам, автобусы из Львова, Одессы и Днепропетровской области, которые следовали в столицу, сотрудники ГАИ не выпускали за пределы областей.

Олийнык утверждает, что во Львове перевозчики, с которыми предварительно были заключены договоры о перевозке людей в Киев на празднование Дня Соборности, накануне выезда отказались ехать, ссылаясь на давление со стороны властей. А автобус, который ночью выехал с путевкой на Киев, сотрудники милиции заставили вернуться обратно во Львов.

Также он сообщил, что в Одессе ночью один микроавтобус, продержав более трех часов на КП «Одесса», заставили вернуться назад, мотивируя это тем, что не утверждены списки людей, которые будут принимать участие в акциях в Киеве.

Кроме того, десять микроавтобусов, которые ночью выехали из Запорожья, были остановлены работниками ДПС на территории Днепропетровской области.

Ранее министр внутренних дел Анатолий Могилев заявил, что милиция не будет препятствовать приезду граждан в Киев на акции ко Дню Соборности Украины.