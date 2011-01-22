ООН призвал мир поддержать миссию в Сомали

Специальный представитель генерального секретаря ООН по Сомали Августин Махига в пятницу заявил, что международное сообщество и соответствующие стороны должны в кратчайшие сроки предоставить больше средств для миротворческих операций миссии Африканского Союза (АС) в Сомали и правительственных сил Сомали, чтобы помочь им стабилизировать ситуацию безопасности, передает РБК.

Махига в заявлении отметил, что для восстановления государственного порядка Сомали нужен ряд обширных и всесторонних мер, а стратегия безопасности очень важна для Сомали.

Он сказал, что разработка стратегии безопасности должна помочь правительству осуществить ключевую политическую цель.