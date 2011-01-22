Янукович обещает продолжать реформы и не навязывать свою Конституцию

Власть не будет навязывать стране свое видение конституционных изменений.

Об этом заявил президент Виктор Янукович, выступая на торжественном собрании по случаю Дня Соборности, передает «Украинская правда».

«С целью подготовки проекта нового Основного закона начнет работу Конституционная ассамблея, которая объединит представителей всех заинтересованных политических сил и общественных организаций, готовых к серьезной, профессиональной дискуссии по конституционным проблемам», - отметил он.

«Власть не будет навязывать стране свое видение конституционных изменений и подготовит условия для независимой и открытой работы Конституционной ассамблеи», - подчеркнул президент.

Также, по словам Януковича, «будет продолжаться реформа государственного управления».

«Пройдет дальнейшее сокращение бюрократического аппарата. Действия чиновников будут постоянно отслеживаться в рамках системы антикоррупционных мероприятий. В бизнесе на государстве будет поставлена точка», - заявил он.

«Важным элементом укрепления демократии станет создание общественного вещания, дополнительных гарантий открытости власти и доступа независимых средств массовой информации к важной информации», - сказал президент.