В ГАИ заявляют, что никому попасть в Киев не препятствовали и даже помогали

В Государственном департаменте ГАИ МВД Украины опровергают информацию некоторых политических сил о том, что сотрудники ГАИ якобы не выпускают автобусы с людьми, которые были намерены принять участие в сегодняшних массовых акция в Киеве, в частности из Одесской и Львовской областей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госдепартамента ГАИ МВД Украины, все поданные заявки в указанных областях были удовлетворены и все желающие отправились в столицу, ни один автобус, даже по техническим причинам, не был возвращен назад.

В то же время в столичном управлении ГАИ сообщили, что утром в город для участия в мероприятиях на Майдане Незалежности и во дворце «Украина» прибыли 22 автобуса с почти 700 участниками этих мероприятий..

Все другие транспортные средства, прибывающие сегодня в Киев, размещаются в определенных местах, и даже сотрудники ГАИ информируют людей, где именно сегодня будут проходить торжества и как до этих мест удобнее доехать.

Напомним, сегодня народный депутат из фракции «БЮТ-Батькивщина» Виктор Олийнык заявил, что сотрудники Госавтоинспекции создают препятствия людям, следующим в Киев на празднование Дня Соборности Украины. По его словам, автобусы из Львова, Одессы и Днепропетровской области, которые следовали в столицу, работники ГАИ не выпускали за пределы областей.