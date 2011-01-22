Цзиньтао завершил визит в США

Председатель КНР Ху Цзиньтао сегодня отбыл из Чикаго в Китай, завершив свой государственный визит в США, передает РБК.

Цзиньтао прибыл в Вашингтон с государственным визитом в США 18 января. В ходе визита генсек принял участие в приеме, устроенном Президентом США Бараком Обамой в Белом доме. Цзиньтао провел беседу с Обамой, встретился с вице-президентом США Джозефом Байденом и руководителями Конгресса США, присутствовал на приеме, устроенном организациями США.

19 января во время беседы, Цзиньтао и Обама договорились совместно установить отношения партнерства на основе взаимного уважения, взаимной выгоды и взаимного выигрыша. Главы двух государств указали на важные направления развития китайско-американских связей в ближайшее время и на важные области для углубления двустороннего сотрудничества.

20 января в первой половине дня в Вашингтоне Цзиньтао по очереди встретился с председателем палаты представителей Джоном Бейнером и лидером демократического большинства в Сенате США Гарри Ридом.

Завершив ряд важных мероприятий в Вашингтоне, генсек КНР 20 января прибыл в Чикаго в продолжение своего визита. Там он встретился с официальными лицами местной администрации, посетил среднюю школу Уолтер Пэйтон и выставку компаний Среднего Запада США.