США аннулировали визы чиновникам Гаити

Соединенные Штаты аннулировали визы ряда чиновников Гаити в попытке не допустить участия во втором туре президентских выборов в этой стране протеже действующего правительства Джуда Селестена, передает РБК.

Международные наблюдатели заявили, что Селестен прошел во второй тур путем мошенничества, а на его месте должен был быть другой кандидат в президенты - певец Мишель Мартелли.

Существуют также опасения, что недавнее возвращение бывшего лидера Гаити Жан-Клода Дювалье после двух десятилетий в изгнании может усилить политическую нестабильность.

По словам Дювалье, он вернулся в страну, чтобы продемонстрировать свою солидарность с народом после прошлогоднего землетрясения и призвать к национальному примирению.