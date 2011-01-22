Березовский: Янукович работает на рейтинг Тимошенко

Бизнесмен Борис Березовский уверен, что рейтинг Юлии Тимошенко со временем пойдет будет расти.

«Поскольку Янукович не может поступать иначе, кроме как пытаться гнобить ее. Насколько яростно он будет действовать в этом направлении, настолько и будет расти рейтинг Тимошенко. А вот если бы он о ней просто забыл - то, безусловно, рейтинг Тимошенко падал бы», - передает слова Березовского «Украинская правда».

«Но Янукович в силу своего менталитета забыть и простить обиды не может. Мол, надо со всеми врагами поквитаться. Например, я не был никогда симпатиком Луценко. Но зачем держать его в тюрьме? Он что, социально опасен?», - сказал он.

«Януковичу ведь нужно обязательно крови попить. Однако этим он только сам возвеличивает своих оппонентов», - заявил бизнесмен. Кроме того, Березовский отметил, что несколько лет не общается с Тимошенко.

Отвечая на вопрос, поссорились ли они с Тимошенко, Березовский сказал: «Нет, мы не ссорились. Просто я никогда не инициировал это общение. Когда ей нужно было, она ко мне приезжала. Но потом ей показалось, что она совсем уже взрослая девушка и ни в чьих советах, в том числе моих, не нуждается».

По его словам, их с Тимошенко беседы «всегда носили исключительно политический характер». Также Березовский отметил, что Тимошенко никогда не советовалась с ним, как выстроить отношения с премьером России Владимиром Путиным.

«Кем Тимошенко все время хотела себя представить украинскому народу? Она хотела представить себя человеком, который готов взять на себя ответственность за будущее Украины - что она вот такая Жанна д’Арк», - отметил бизнесмен.

«Так вот, после поражения в этой роли, которой она, к сожалению, не соответствует (она ведь боролась за место во власти, а не за будущее народа, и люди это почувствовали), выход был единственный - это пойти в монастырь», - считает Березовский.

«Она должна была сменить роль Жанны д’Арк на роль Матери Терезы. Смириться. И только через это смирение опять люди могли пойти за ней. Но она выбрала другой путь», - заявил он.

Отвечая на вопрос, воплощает ли президент Виктор Янукович сейчас в жизнь те советы, которые он сам когда-то давал Тимошенко, в частности, заводить уголовные дела против регионалов, Березовский сказал: «Да. Я согласен».

«Янукович реализует идеи, общие для любой революции или контрреволюции - что вслед за взятием политической власти необходимо взять экономическую власть, власть над средствами массовой информации и так далее», - заявил он.

«И действует Янукович значительно логичнее, чем Ющенко и Тимошенко, когда они взяли власть. И Путин, кстати, делал то же самое, когда он осуществил ползучую контрреволюцию в России», - отметил бизнесмен