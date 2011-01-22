Оппозиция помолилась под стенами Софии в Киеве

На Софийский площади прошел молебен по случаю Дня Соборности.

Как сообщает «Украинская правда», на сцене возле Софии Киевской молебен правят две конфессии - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь.

За сценой готовится к выступлению Юлия Тимошенко. Она находится в окружении соратников по партии, а также некоторых коллег по оппозиционной деятельности.

В частности, на митинг пришли НУНСовцы Анатолий Гриценко, Николай Катеринчук, Вячеслав Кириленко.

Как сообщил БЮТовец Андрей Кожемякин, на площади собралось около 10 тысяч человек. «Если не врать, то это где-то тысяч 10», - сказал он.

В то же время на Майдане Незалежности проходила акция по случаю Дня Соборности, организованная Киевской горгосадминистрацией. Всего собралось около 6 тысяч человек. В акции принимали участие преимущественно молодежь и пенсионеры. Под монументом Независимости установлена сцена, на которой выступают фольклорные группы из разных областей.

Ранее на Контрактовой площади в Киеве прошла акция, организованная «Фронтом змин», в которой приняли участие около 1 тысячи человек. Также на эту акцию пришли представители партии «За Украину» и партии «Собор».