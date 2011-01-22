В Киеве на мосту Патона «объединили Украину» (ВИДЕО)

В День Соборности в Киеве на мосту Патона представители молодежных патриотических организаций провели символическую акцию воссоединения левобережной и правобережной Украины, передает Зеркало недели.

С левого берега в центр моста двигалась колонна молодых людей под бой барабанов с национальной символикой и флагом Украинской народной республики. С правого берега им навстречу шла молодежь с национальной символикой и флагом Западно-Украинской народной республики.

После встречи обе стороны взялись за руки и организовали символическую цепь.

Акция завершилась пением национального гимна Украины.

По оценкам правоохранительных органов, в акции приняли участие более 600 человек.