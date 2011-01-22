Тимошенко верит, что молитва поможет Украине

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко верит, что общая молитва поможет объединению Украины.

Как передает УНИАН, об этом Тимошенко заявила сегодня на Софийской площади перед началом вече, посвященного Дню Соборности Украины.

«Я не знаю более сильного действия, чем молитва. Наша общее обращение к Господу поможет нам объединиться ради единства страны. Я верю, что Господь услышит нашу общую молитву, и Украина, наконец, получит благословение», - сказала Тимошенко.

Празднование Дня Соборности Украины на Софийской площади в Киеве началось с молитвы за Украину.