Янукович: Стратегическая цель - членство в ЕС

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что стратегической целью нашей внешней политики является создание общих условий для полноправного членства Украины в ЕС

Как передает УНИАН, об этом глава государства сказал сегодня в выступлении на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины.

В то же время он выразил мнение, что сегодня нужно перейти от ошибочного выбора между различными глобальными центрами влияния к осуществлению сбалансированной, направленной на отстаивание национальных интересов политики в отношениях с ключевыми международными партнерами Украины.

Янукович убежден, что для достижения развития страны и ее интеграции в Европейское содружество в стране должно быть единство.

«Тема единства общества в утверждении государственного суверенитета присуща не только нашей истории. Большинство стран на Европейском континенте и за его пределами прошло сквозь испытание на способность ставить интересы государства выше интересов отдельных политических сил», - отметил он.

По словам главы государства, те из стран, которые перебороли региональные и политические эгоизмы, сегодня принадлежат к клубу ведущих держав мира – развитых, успешных, уверенно двигающихся по пути социально-экономического прогресса.

Янукович отметил, что для того чтобы страна двигалась вперед, также нужно помнить о вызовах, которые стоят перед Украиной.

«Сегодня Украина очутилась перед угрозой закрепления за ней статуса рынка сбыта низкокачественной продукции, поставщика дешевого сырья и рабочей силы, очень зависимого от импорта энергетической и высокотехнологичной продукции более развитых государств», - подчеркнул он.

Президент отметил, что проблемой остается физическая изношенность, моральная обветшалость наших производственных мощностей, неэкономное потребление энергетических ресурсов.

Он подчеркнул, что без модернизации национального промышленного и аграрного производства и инфраструктуры, без налаживания механизмов стимулирования и постоянного восстановления инновационной и инвестиционной активности капитала и предпринимательской инициативы населения невозможно переломить эту негативную тенденцию, обеспечить устойчивое развитие страны и благосостояние граждан.

«Нужно осознать, что процесс реформирования экономики не завершится с выходом из кризиса. Время и ресурсы для экстенсивного роста исчерпались. Государство, капитал и общество должны прийти к согласию относительно направления и конкретных задач реформ на средне- и долгосрочную перспективу», - отметил Янукович.

По мнению главы государства, государство должно опираться на высокий уровень гражданского доверия, толерантности и солидарности.

«Сегодня институты, призванные защищать гражданские права и свободы, имеют самый низкий уровень доверия в государстве», - отметил он.

«Диспропорции в развитии регионов, поражающее социальное неравенство и угрожающая демографическая ситуация разрушают основу для гражданского единства и сохранения социального капитала», - считает Президент.

Поэтому, по его словам, приоритетом модернизации гуманитарной сферы должно стать восстановление человеческого капитала.

Актуальным, подчеркнул Янукович, является реформирование системы среднего и высшего образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения.

«Восстановление доверия граждан к государству будет осуществляться через обновление основ конституционного строя на основе широкого гражданского консенсуса», - заверил Президент.

По его словам, реформа власти будет направлена на введение новых стандартов справедливости и защиты прав человека в работе государственных администраций, судов и правоохранительных органов.