В Швейцарии арестовали самолет зятя экс-президента Туниса

В Швейцарии в аэропорту Женевы арестован самолет зятя экс-Президента Туниса Сахера Эль-Матери. Это произошло после того, как местные власти решили арестовывать все активы бывшего тунисского лидера и его родственников, передает РБК.

Частный самолет Falcon 900B, который, по заявлению швейцарских СМИ, принадлежал Матери, прилетел в аэропорт Женевы 10 января 2011 г. 14 января в Тунисе произошел государственный переворот. Президент этого государства, 74-летний Зин эль-Абидин бен Али бежал из страны в Саудовскую Аравию. Смене власти в Тунисе предшествовали масштабные беспорядки, жертвами которых стали более 100 человек.

Одной из причин волнений эксперты называют коррупцию, а также тот факт, что семья бывшего Президента захватила контроль над большей частью крупного бизнеса в Тунисе. Одним из влиятельных бизнесменов там до недавнего времени считали и зятя бывшего главы государства Матери.

Ранее сообщалось о достигнутой в ходе совещания представителей 27 государств - членов Евросоюза договоренности о заморозке счетов экс-Президента Туниса в странах ЕС. Данная мера будет распространена и на родственников бывшего Президента. Как ожидается, решение о замораживании авуаров может быть принято на встрече министров иностранных дел стран Евросоюза, которая состоится 31 января текущего года в Брюсселе.

Между тем в Тунисе идет расследование в отношении 33 задержанных ранее родственников свергнутого Президента. По местному телевидению были продемонстрированы кадры конфискации драгоценностей и золота, которые якобы принадлежали арестованным.