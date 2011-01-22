МВД: В Киеве День Соборности отметили 16 тыс. человек, без кровопролития

Всего в массовых мероприятиях в честь Дня Соборности в Киеве участвовали примерно 16 тыс. человек.

Об этом РБК-Украина сообщили в Пресс-службе Министерства внутренних дел.

Около 2 тыс. человек приняли участие в возложении венков к памятнику Михаилу Грушевскому, еще 1 тыс. - в возложении венков к памятнику Тараса Шевченко.

На мероприятии, организованном Украинским всемирным координационным советом на Софиевской площади присутствуют 3 тыс. человек.

На Майдане Независимости, где проходит концерт, организованный Киевской городской государственной администрацией - порядка 10 тыс. человек.

«На данный момент не зафиксировано никаких нарушений общественного порядка», - говорится в сообщении пресс-службы.