Иран не против ядерности КНДР

Иран не имеет ничего против ядерной программы КНДР в мирных целях.

Соответствующее заявление сделал сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской республики Рамин Мехманпараст, передает РБК.

«Тегеран не возражает против использования Пхеньяном ядерных технологий в целях производства электроэнергии», - сказал Мехманпараст.

США и некоторые союзники Вашингтона обвиняют и КНДР и Иран в том, что эти государства прикрываются планами использования атомной энергии в мирных целях для того, чтобы создать ядерное оружие. По некоторым данным, Пхеньян и Тегеран сотрудничают в сфере ядерных технологий.

Исламская республика последовательно отрицает, что собирается создать ядерное оружие. Северная Корея дважды провела ядерные испытания - в 2006 и 2009 гг.