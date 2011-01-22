Украина должна создать армию заново - Янукович

Украина должна заново создать новые Вооруженные силы, заявил Президент Виктор Янукович на торжественном собрании по случаю Дня соборности, передает Би-би-си.

«Перед нами стоит задача практически, как говорят, с «нуля» создать новые национальные Вооруженные силы», - сказал Янукович.

Среди задач, которые стоят перед государством, по словам Януковича - повышение социального статуса военнослужащих, формирование качественно новой структуры Вооруженных сил, модернизация вооружений и адаптация военной доктрины к вызовам современного мира.