В Тунисе продолжаются демонстрации: полиция поддержала

Десятки сотрудников полиции присоединились к многотысячному митингу, проходящему в столице Туниса, городе Тунис. Полицейские требуют повышения оплаты труда.

Общее требование участников акции протеста — отстранение от власти приближенных бывшего президента страны, низвергнутого после переворота. В толпе демонстрантов замечен плакат «Пособникам тирании нет места в правительстве народного единства», передает Зеркало недели. Украина.

Примкнувшим к митингу полицейским удалось заблокировать автомобиль бывшего спикера парламента Фуэда Мебазы, однако потом ему все же позволили проехать. Мебаза обещал, что новая власть полностью порвет с прошлым страны, в Тунисе была проведена амнистия политзаключенных и снят запрет на политические партии.

Однако во временном правительстве остаются лица, ранее бывшие союзниками экс-президента Зин эль-Абидина Бен Али, например, бывший премьер-министр Мохаммед Ганнучи. Сам он обещает, что после парламентских и президентских выборов, которые пройдут в стране в течение шести месяцев, уйдет из политики.