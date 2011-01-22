Вячеслав Кириленко отказался выступать на Софийской площади

Лидер партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко не захотел выступать перед собравшимися на Софийской площади.

Как сообщает ЛІГАБізнесІнформ, ведущий собрания на площади увидел Кириленко, который стоял возле сцены, и пригласил его к слову. Но Кириленко предпочел не выходить на сцену.

В то же время в пресс-службе партии «За Украину!» сообщили, что Кириленко не планировал выступать на Софиевской площади.



«Вячеслав Кириленко только принял участие в праздничном богослужении, которое проводил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет»", - говорится в сообщении.



Как известно, Кириленко выступал в субботу на Контрактовой площади, где проходила акция по случаю Дня Соборности, организованная «Фронтом змин».