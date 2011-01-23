В БЮТ рассказали, когда пройдут выборы

Парламент внесет изменения в Конституцию в части назначения даты следующих парламентских выборов на конец 2012 года.

Такой вывод можно сделать со слов вице-спикера Николая Томенко (БЮТ) в эфире 5 канала.

«После исторического заявления главы администрации президента, который понял, что он проиграл это противостояние с другой группировкой внутри Партии регионов по дате выборов, и он согласился, что точно будет в 2012 году, нечего гадать», - отметил он.

«300 голосов будет. Но, я думаю, максимальное количество - не более 320 голосов», - сказал он.

Как известно, осенью за соответствующие изменения в Конституцию в первом чтении проголосовали 305 депутатов при 226 необходимых. Для окончательного внесения изменений в Основной закон необходимо 300 голосов.