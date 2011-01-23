Под офисом «Регионов» люди требовали оплатить им участие в митинге (ВИДЕО)

Вчера вечером под офисом Партии регионов в Киеве на улице Липской собралось около 150 человек, которые требуют оплатить им участие в митинге, сообщает «Украинская правда».

Люди заявляют, что они участвовали в мероприятиях на Майдане Незалежности и возле дворца «Украина» с 9:00 до 18:00, за что организаторы обещали им 120 гривен.

По их словам, с частью митингующих рассчитались, а с частью нет.

Позже охрана штаба Партии регионов подтвердила, что представитель людей, которые собрались под офисом, зашел в здание.

Позже стало известно, что с людьми, которые пришли под офис Партии регионов требовать денег за участие в митинге, начали рассчитываться.

Как известно, во дворце «Украина» состоялось торжественное собрание по случаю Дня Соборности, в котором принимал участие президент Виктор Янукович и другие высокопоставленные лица. На Майдане Незалежности состоялся праздничный концерт, организованный Киевской горгосадминистрацией.