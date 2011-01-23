Могилев поблагодарил оппозицию за день без «кровопролития»

Министерство внутренних дел Украины выразило благодарность организаторам акций ко Дню Соборности за понимание и взаимодействие с милицией в этот день.

Как отметили в пресс-службе, 22 января на территории государства состоялись мероприятия, приуроченные к 92-й годовщине провозглашения Акта Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республик.

«Разнообразные торжества, концерты, митинги и уличные шествия проводились в 168 населенных пунктах Украины в том числе и столице», - говорится в сообщении.

«МВД Украины признательно организаторам и участникам праздничных мероприятий за достигнутое согласие и слаженные действия с милицией, благодаря которым мероприятия прошли в праздничной атмосфере без каких-либо нарушений общественного порядка в государстве и непосредственно в столице», - отметили в МВД.

Напомним, ранее министр внутренних дел Анатолий Могилев в своем выступлении в парламенте заявил о готовящемся кровопролитии 22 января.