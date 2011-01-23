Берлускони не собирается уходить в отставку

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что не собирается уходить в отставку из-за подозрений прокуратуры в том, что он занимался сексом с несовершеннолетней проституткой, сообщает Би-би-си.

Он обвинил прокуроров в том, что за ним была установлена незаконная слежка, и отказался являться на допрос следователей, ведущих его дело.

Напомним, прокуратура Милана расширила подозрения в отношении премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, которого подозревают в связях с несовершеннолетней проституткой. По версии следствия, он имел многочисленные связи с девушками легкого поведения.