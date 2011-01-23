Украина запретила ввоз мяса из Конго и Габона

Украина запретил ввоз на территорию страны крупного рогатого скота, а также продукции и сырья из него из республик Конго и Габона.

Как сообщает пресс-служба Государственного комитета ветеринарной медицины, запрет введен в связи с сообщением Международного эпизоотического бюро о заболевании крупного рогатого скота в этих странах контагиозной плевропневмонией.

Ввоз из этих стран других грузов, подконтрольных государственной службе ветеринарной медицины, необходимо осуществлять в соответствие с ветеринарными требованиями относительно импорта в Украину объектов государственного ветеринарно-санитарного контроля и надзора.