Кучма: Янукович искренне хочет единства Украины

Президент Украины Виктор Янукович искренне хочет единства страны. Об этом заявил второй президент Украины Леонид Кучма, присутствовавший на праздновании Дня Соборности в Национальном дворце «Украина».

Как передает ТСН.ua, в частности, Леонид Кучма отметил: «Мне кажется, Виктор Янукович искренне хочет единства Украины, тогда как Ющенко все делал только «маленького украинца».

Вместе с тем, по мнению второго президента, проблема раскола общества еще не ликвидирована полностью: «В 2004 в общество был забит клин... Но политики не должны делать на этом политику, спекулировать. Для них главным должен быть интерес Украины. Каждый должен думать об Украине, а не о своих личных интересах», - подчеркнул Кучма.