У власти нет целостного видения путей реформирования - Ставнийчук

На сегодня у власти не сформировано целостное видение путей дальнейшего конституционного реформирования. Об этом рассказала член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук, передает Зеркало недели.

«Периодически в речах Президента Украины говорится о референдуме, о парламентской процедуре. Недавно создана Комиссия по укреплению демократии и утверждению верховенства права (эксперты уже отмечали, что комиссия оказалась не репрезентативной в плане представительства отечественных научных юридических школ, независимых экспертов-конституционалистов)», - констатировала Ставнийчук.

«Все это свидетельствует либо о конкурентной борьбе внутри президентской команды, либо об отсутствии стратегического видения и, соответственно, подготовленных кадров, и, как следствие, - отсутствие единой, позитивной линии поведения в сфере конституционных отношений», - подчеркнула она.

Член Венецианской комиссии подчеркивает, что главное и необходимое условие для достижения поставленной цели — скорректированность составляющих конституционного процесса и их согласованность с процессом проведения экономических и социальных реформ.