На инаугурации Лукашенко Украину представлял посол

На инаугурации Александра Лукашенко Украину представлял посол Роман Бессмертный, сообщает Немецкая волна.

Как сообщили в украинском МИД, Киев принял во внимание бойкот инаугурации со стороны ЕС, однако экономические связи с Минском важнее.

«В политическом плане мы не будем делать никаких резких шагов. Антибелорусских настроений в Украине ни на уровне элит, ни на уровне общества нет», - рассказал директор департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Но одновременно мы не можем игнорировать факт, что выборы в Беларуси международными организациями признаны не соответствующими демократическим стандартам. И в принципе уровень нашего присутствия на инаугурации сам за себя говорит», - отметил он.