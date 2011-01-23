Томенко: Депутаты должны работать без зарплаты

Зампредседателя Верховной Рады Николай Томенко считает, что при нынешних условиях уместно было бы, чтобы народные депутаты работали на общественных началах без получения зарплаты. Об этом он заявил в интервью «5 каналу».

«Поскольку депутаты сейчас имеют намного меньшую нагрузку, они должны быть не государственными служащими, а общественными деятелями, которые не получают зарплату за свою работу, а как депутаты местных советов просто приходят и голосуют по указанию одного человека», - сказал политик.

По его словам, в последнее время в парламенте рассмотрение большинства вопросов проходит по сокращенной процедуре, и по указанию одного человека большинство в парламенте единогласно голосует даже без обсуждения.

«Проходит «парламент по сокращенной процедуре», и я не вижу работы депутатов», - сказал Томенко.

Вице-спикер также отметил, что несколько депутатов вообще не посещают заседания парламента, но зарплату при этом получают.

Как сообщалось ранее, Томенко заявил, что не поддерживает идею о сокращении депутатского корпуса до 300 человек с нынешних 450.