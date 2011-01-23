Экс-губернатору Сицилии дали семь лет за связи с мафией

Итальянский сенатор и бывший губернатор Сицилии Сальваторе Куффаро осужден на семь лет за связи с мафией, передает РБК.

Окончательный приговор вынес Верховный суд Италии. Куффаро был незамедлительно взят под арест и доставлен в римскую тюрьму Ребиббиа.

Так, в результате многолетнего расследования, продолжительных судебных слушаний и многократных апелляций Куффаро был признан виновным в покровительстве сицилийской мафии в бытность губернатором. В частности он способствовал получению тендеров на строительство госпиталей и частных клиник.

Согласно приговору, он стоял за всеми решениями по новым проектам в медицинском секторе Сицилии. Вместе с Куффаро были арестованы несколько управляющих больницами.