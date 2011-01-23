Польша выплатит семьям жертв авиакатастрофы под Смоленском по $90 тыс.

Госказна Польши предложила выплатить родственникам погибших в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года компенсации в виде 250 тысяч злотых (около 90 тыс. долл.). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на польские СМИ.

Некоторые семьи и представители их интересов уже назвали эту сумму слишком низкой.

Компенсацию могут получить супруги, дети и родители жертв, которые дадут согласие на получение этой суммы генеральной прокураторе госказны.

Отметим, родственники также могут требовать увеличения этой суммы через суд. Дополнительные суммы могут быть выплачены, например, в связи с существенным ухудшений условий жизни после гибели родственника в катастрофе.

Напомним, самолет президента Польши Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром «Смоленск-Северный». Тогда погибли 96 человек - 88 пассажиров и восемь членов экипажа.