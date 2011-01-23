Джарты посоветовал заплатить налоги и никого не бояться

Органы власти Крыма продолжат борьбу с коррупцией, в том числе, с попытками недобросовестных чиновников собирать «дань» с представителей бизнеса. Об этом заявил Председатель Совмина АРК Василий Джарты в эфире телекомпании «Черноморская», передает пресс-служба Совета министров.

«Время коррупции закончилось. Недавно меня спросили, какие теперь будут правила, после того, как мы разрушили устоявшуюся систему, когда все предприниматели четко знали к кому идти, сколько денег нести. Правило будет одно: нести деньги нужно только в бюджет», - сказал Джарты.

«Честно платите налоги, никому ничего не несите и никого не бойтесь. Если кто-то будет выдвигать к вам другие требования - пожалуйста, обращайтесь, и я сделаю все, чтобы навести порядок», - добавил он.

Руководитель исполнительной власти Крыма подчеркнул, что Совет министров будет уделять особое внимание выведению бизнеса из тени.

«Будем для начала проводить профилактические беседы с владельцами мини-гостиниц, кафе, ресторанов», - сказал Джарты, добавив, что итоги детенизации курортной сферы можно будет подвести в конце года.