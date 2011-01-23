Тимошенко посетила главу УГКЦ

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко посетила «Рождественскую просфору с патриархом» - прием по случаю Рождественских праздников и 10-летия «патриаршего служения» главы Украинской греко-католической церкви Любомира Гузара.

Пролитик посетила Гузара накануне, 22 января, после празднования Дня соборности на Софийской площади, сообщили в пресс-службе партии «Батькивщина».

Во время приема Тимошенко недолго побеседовала с «главой и отцом» УГКЦ, во время которого тепло поздравила предстоятеля с праздниками и подарила букет белых роз.

Также лидер «Батькивщины» пообщалась с сотнями верующих Украинской греко-католической церкви и другими гостями, которые присутствовали на празднике в помещении Международного выставочного центра в Киеве, возле строящегося кафедрального собора Воскресенья Христового.