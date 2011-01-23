Похищенный в Сумах соратник Луценко найден

Стали известны подробности инцидента вокруг руководителя Сумской областной организации «Народная самооборона» Ивана Боршоша.

Как мы сообщали раньше, в субботу, 22 января, вечером после митинга ко Дню Соборности в Сумах неизвестные схватили Ивана Боршоша и посадили в микроавтобус. Иван успел лишь перезвонить и.о. председателя партии Сергею Луценко и сообщить о том, что неизвестные уже успели вывезти его за пределы города Сумы.

Как сообщает сайт «Народной самообороны», около 18.00 к Ивану подошли пять человек в черной спецформе и предложили ему проехать с ним. На просьбу Боршоша представиться и предъявить документы, один из них ответил: «Не твое собачье дело». К месту инцидента подъехал микроавтобус с сотрудниками правоохранительных органов, поскольку на автомобиле были синие спецномера.

Боршошу вменяли то, что он является одним из организаторов митинга, поэтому должен проследовать с группой задержания. У него изъяли мобильный телефон и посадили в микроавтобус. Однако у Ивана Боршоша был второй мобильный аппарат, с которого он и успел сообщить о своем задержании Сергею Луценко.

В ситуацию сразу вмешался народный депутат Юрий Гримчак и его помощники в Сумской области. Благодаря своевременному вмешательству политика удалось выяснить причину задержания и местонахождение Ивана Боршоша.

Теперь правоохранительные органы Сумщины пытаются уладить конфликт.