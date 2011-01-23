На референдуме за независимость Южного Судана отдано 99% голосов

Подавляющее большинство участников референдума по вопросу самоопределения Южного Судана - 98,81% - проголосовали за отделение Юга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Согласно данным комиссии по проведению референдума, в настоящее время подсчитаны 100% голосов, отданных участниками плебисцита на севере Судана и за пределами африканского государства, и 98,7% голосов с избирательных участков, располагавшихся в Южном Судане.

Окончательные результаты всенародного голосования, которое проходило по всей стране с 9 по 15 января, будут обнародованы к середине февраля.