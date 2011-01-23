Иран обходит санкции ООН с помощью Китая - СМИ

Правительство Ирана, пользуясь поддержкой Китая, систематически обходит санкции, введенные против него за отказ свернуть атомную программу.

Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на газету «Welt am Sonntag».

Как сообщается, в госдепартаменте США озабочены тем, что американская сторона снабжает китайских чиновников информацией об утечке ракетных технологий из КНР. Однако из Пекина приходит либо мало, либо вообще никаких ответов по поводу хода расследований или принимаемых мер.

Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад старается как можно быстрее произвести атомную бомбу, пока экономика его страны полностью не рухнула, пишет издание.