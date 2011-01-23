Закон «О информации» позволит журналистам не согласовывать интервью

В случае подписания Президентом Виктором Януковичем закона «О доступе к публичной информации» изменения избавят журналистов от необходимости согласовывать интервью, пишет «Зеркало недели».

До сих пор согласно закону «Об авторском праве и смежных правах» интервью считалось собственностью двух лиц - интервьюируемого и интервьюирующего, что позволяло требовать от журналистов согласования материала.

Законом «О доступе к публичной информации» внесены дополнения в статью 13 закона «Об авторском праве и смежных правах», регулирующую вопрос согласования текста интервью с лицом, дававшим интервью.

На практике это положение вызывало множество недоразумений, когда должностное лицо, ответив на вопросы журналистов относительно своей деятельности, потом настаивало на согласовании текста, вычеркивая наиболее интересные для общественности свои слова.

Как говорится в новом законе, указанные положения не распространяются на случаи обнародования или предоставления информации на основании закона «О доступе к публичной информации».