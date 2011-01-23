Украине необходима модернизация института выборов - эксперт

Первым шагом конституционно-правовой реформы должна стать модернизация института выборов, пишет в «Зеркале недели» член Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.

По ее словам, в нынешних условиях целесообразно обеспечить совершенствование отдельных положений Основного закона государства с последующим их развитием путем принятия соответствующих конституционных законов, других актов законодательства Украины, подзаконных нормативно-правовых актов и, безусловно, качественное внедрение принятых новелл на практике.

«Нельзя откладывать и проведение настоящей судебно-правовой реформы, призванной обеспечивать защиту прав и свобод человека и гражданина», - подчеркивает Ставнийчук.

Эксперт также отмечает, что предметом конституционной модернизации должны также стать местное самоуправление, территориальная организация, админреформа.