Польша готова поддерживать контакты с Украиной - Коморовский

Польша заинтересована в развитии сотрудничества и поддержке контактов с Украиной.

Об этом заявил президент Польши Бронислав Коморовский на встрече с представителями дипломатического корпуса в Варшаве, передает УНИАН.

В своем выступлении глава польского государства заявил о неизменности польской иностранной политики в 2011 году.

По его словам, в этом году Польша впервые с момента вступления в Евросоюз в 2004 году будет председательствовать в ЕС.

Польша хочет активно участвовать в формировании восточной политики Евросоюза и выступает за постоянное развитие сотрудничества с Украиной и другими восточными соседями, в частности, участниками инициативы ЕС «Восточное партнерство», подчеркнул Коморовский.