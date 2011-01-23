Регионалы утверждают, что под их офисом организовали провокацию

В субботу под офисом Партии регионов была организована очередная провокация.

Так прокомментировал информацию о том, что под офисом партии собрались люди, требующие расплатиться за участие в организованных «регионалами» митингах, депутат от Партии регионов Михаил Чечетов, передает Украинская правда.

«Для нас, очевидно, что это чистой воды провокация с целью дискредитации Партии регионов. Поскольку провокациями у нас, как правило, занимается партия имени собственного лидера, есть подозрение, что именно ее представители и организовали это действо», - сказал политик.

По его словам, «о том, что это была плановая акция, говорит и то, что в центре развивающегося спектакля оказались и журналисты».

«По всей видимости, им о надвигающемся «скандале» сообщили наши «доброжелатели», - отметил Чечетов.

По словам политика, организаторы провокации под офисом Партии регионов, очевидно, не знали о неоднократно озвученной регионалами позиции Партии регионов.

«Организаторы действия под офисом Партии регионов, очевидно, были не в курсе о том, что регионалы митингов не проводили», - подчеркнул он.

Напомним, накануне вечером под офис Партии регионов пришло около 150 людей, которые требовали оплатить им участие в митинге.