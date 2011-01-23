В Центральноафриканской Республике начались выборы

В городах Центральноафриканской Республики, где сегодня проходят президентские и парламентские выборы, открылись избирательные участки, сообщает Associated Press.

В столице ЦАР городе Банги тысячи людей столпились перед избирательными участками. В качестве наблюдателей в республику прибыли представители Африканского союза и ЕС.

Около 1,8 млн человек из почти 5-миллионного населения страны обладают право голоса в ЦАР. По всей стране открыты около 4,5 тыс. избирательных участков.

Гражданам страны предстоит выбрать президента и 105 членов национального парламента. Согласно прогнозам, действующий президент Франсуа Бозизе сохранит свой пост.