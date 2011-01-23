Израильские эксперты оправдали действия военных при захвате Флотилии свободы

Израильская комиссия, расследующая обстоятельства приведшего к человеческим жертвам инцидента с перехватом «Флотилии свободы» в мае 2010 года, сегодня признала правомерность действий израильских военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

По мнению членов комиссии, ответственность за кровопролитие лежит не на правительстве и армии Израиля, а на тех, кто находился на борту судна.

Отметим, инцидент с «Флотилией свободы», вызвавший в мире шквал критики в адрес израильских политиков и военных, остается предметом разбирательства как на международном уровне, в формате специальной комиссии ООН, так и внутри Израиля.