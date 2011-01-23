В милиции заявили, что с соратником Луценко провели профилактическую беседу

С руководителем Сумской облорганизации «Народной самообороны» Иваном Боршошем была проведена профилактическая беседа.

Об этом сообщили в УМВД Украины в Сумской области, передает Украинская правда.

22 января в городе Сумы патрульный наряд воинской части обратил внимание на пятерых человек, которые своим поведением нарушали общественный порядок.

«На замечание патрульного наряда не нарушать общественной порядок, один из компании начал спорить. Так как от этого лица слышался резкий запах спиртного, военнослужащие попросили предоставить документы, удостоверяющие личность. Мужчина отказался это сделать», - рассказали в милиции.

Поскольку в его действиях усматривались признаки правонарушения, предусмотренного статьей 178 Кодекса об административных правонарушениях, он был доставлен в отделение милиции, где была установлена его личность.

«В связи с малозначительностью правонарушения было принято решение освободить его от административной ответственности. С гражданином была проведена профилактическая беседа. По телефону об этом было сообщено жену этого гражданина, она приехала на такси и увезла его домой», - отмечается в сообщении.

«Ни сам председатель ячейки партии, ни его жена не имели никаких претензий к военнослужащим и сотрудникам милиции», - подчеркнули в милиции.