За сотрудничество с Израилем палестинцу дали 12 лет каторги

Палестинский военный трибунал в городе Калькилии на Западном берегу реки Иордан приговорил местного жителя к 12-летним годам лишения свободы с каторжными работами за сотрудничество с израильскими спецслужбами, передает РИА Новости.

Первоначально предполагалось осудить обвиняемого на пожизненную каторгу, но с учетом молодого возраста мужчины суд дал ему 12 лет каторжных работ.

Отметим, месяц назад палестинский военный трибунал приговорил жителя Западного берега реки Иордан к десятилетним каторжным работам за передачу израильской стороне информации о боевиках, действующих на севере Западного берега.